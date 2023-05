Tutela beni artistici Comuni allagati. Borgonzoni: “Arrivano i Caschi Blu della Cultura”

(PRIMAPRESS) - ROMA - “Partiti questa mattina i Caschi Blu della Cultura. Consegnati nei territori dell’Emilia-Romagna colpiti dall’alluvione il materiale necessario alla messa in sicurezza del patrimonio culturale danneggiato e i dispositivi di lavoro per tutto il personale del Ministero e per i Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale coinvolti ormai da giorni nelle operazioni”. Lo rende noto il Sottosegretario di Stato Lucia Borgonzoni. “Stando alle segnalazioni ricevute finora, nelle province interessate dal maltempo e dalle sue drammatiche conseguenze – comunica il Sottosegretario – si contano ad oggi 75 beni architettonici, sei aree archeologiche e 12 biblioteche e archivi danneggiati. Da martedì sono in corso le operazioni di messa in sicurezza del patrimonio storico, archivistico e librario della Diocesi di Forlì e quello museale ed archivistico del Comune di Forlì. Contestualmente, si stanno reperendo depositi in cui collocare il materiale che verrà recuperato”. “Delle risorse individuate nei giorni scorsi (quasi quattro milioni di euro), per l’emergenza sono stati messi immediatamente a disposizione circa 2,5 milioni di euro, a cui si aggiungeranno ulteriori sei milioni di euro” fa sapere la Senatrice. E infine aggiunge: “Un vivo ringraziamento alle donne e agli uomini del MiC e del Tpc che stanno lavorando senza sosta per salvare il patrimonio culturale emiliano-romagnolo”. - (PRIMAPRESS)