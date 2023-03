Truffe superbonus edilizio: sequestri e confisca di beni della GdF per oltre 1,5 miliardi in 9 regioni

(PRIMAPRESS) - ASTI - I Militari della Guardia di Finanza di Asti hanno eseguito, unitamente a quelli di Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia, Toscana, Trentino Alto Adige e Veneto, un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 10 persone accusate di maxi frode fiscale sui bonus edilizi. In corso l'esecuzione di un decreto di sequestro,anche per equivalente,ai fini della confisca, di crediti fiscali,profitti illeciti, immobili e altre disponibilità per oltre un miliardo e mezzo. In corso in 18 province 73 perquisizioni con l'impiego di 150 finanzieri. - (PRIMAPRESS)