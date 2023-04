Trento: trovata carcassa dell’orso M62 a San Lorenzo Dorsino. Era uno degli esemplari pericolosi

(PRIMAPRESS) - TRENTO - Un gruppo di escursionisti ha trovato la carcassa di un orso, in una zona impervia tra il lago di Molveno e San Lorenzo Dorsino, in Trentino. "Si tratta dell'esemplare M62",fa sapere la Provincia. L'identità e confermata dalle marche auricolari. L'animale è in stato di decomposizione. La causa della morte sarà accertata dall'Istituto zooprofilattico delle Venezie. M62 è uno degli orsi considerati pericolosi e per cui il presidente della Provincia Provincia autonoma di Trento Fugatti era pronto a chiedere l'abbattimento. - (PRIMAPRESS)