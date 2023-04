Trentino: oggi a Caldes i funerali del runner ucciso dall’orso JJ4

(PRIMAPRESS) - TRENTINO - Oggi a Caldes si terranno i funerali dell'escursionista Andrea Papi che autopsia e Procura di Trento hanno confermato essere stato ucciso dall'orso JJ4. Il 26enne era stato aggredito nei boschi sopra Caldes lo scorso 5 aprile e sulla base delle analisi genetiche effettuate era arrivata la conferma che le ferite riportate erano ad opera dell'aggressione dell'orso. JJ4 ha 17 anni. Nel giugno scorso aveva aggredito un uomo con il figlio sul monte Peller. Il ministero per l'Ambiente e la Provincia di Trento stanno studiando un piano di trasferimento in massa di orsi dal Trentino in altre aree. - (PRIMAPRESS)