Tragedia Frecce Tricolori: morta una bambina nello schianto dell’aereo. Salvo il pilota

TORINO - Ora dopo ora si ricostruisce la dinamica della tragedia dello schianto, nei pressi di Torino-Caselle, di un'aereo delle Frecce Tricolori in cui ha perso la vita una bambina mentre si è salvato il pilota. Un problema meccanico secondo le comunicazioni del pilota impegnato in una esercitazione in vista di una manifestazione in programma domani. Il pilota avrebbe riferito che doveva sganciarsi dalla formazione. Poi ha perso il controllo del velivolo e ha azionato il dispositivo di eiezione della cabina. L'aereo, caduto a terra, ha preso fuoco e ha colpito un'automobile di passaggio, con a bordo una famiglia: morta una bimba e feriti genitori e fratello.