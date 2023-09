Tragedia Brandizzo: domani nuovi interrogatori ad Ivrea dopo il video su TikTok e la testimonianza della centrale RFI

(PRIMAPRESS) - ROMA - La tragedia ferroviaria nella stazione di Brandizzo evidenzia responsabilità personali che sembrano andare oltre le morti sul lavoro per irresponsabilità dei committenti come spesso accade e che vengono stigmatizzate dalle associazioni di categoria e dai sindacati. Oggi è stato sentito l’amministratore delegato di Rete ferroviaria italiana (RFI), Gianpiero Strisciuglio, che ha parlato in audizione presso le commissioni Trasporti e Lavoro della Camera senza entrare nell’oggetto dell’indagine da parte della magistratura ma ricordando che non vi è nessuna deroga alle autorizzazioni per avvio lavori che devono essere notificato per iscritto. Ma a creare nuove ombre sulla morte dei 5 operai è il video che era stato postato su TikTok dal più giovane degli operai morti che riprende le ultime voci di quella tragedia: “Ragazzi se vi dico 'treno' andate da quella parte, eh?".E' il sonoro di un video realizzato da uno dei 5 operai morti a Brandizzo, poco prima dell'arrivo del treno che li ha travolti.Realizzato col cellulare. Il video mostra gli operai che tolgono il pietrisco dai binari. Intanto domani si riprenderanno gli interrogatori alla Procura di Ivrea dopo la testimonianza della dipendente Rfi che per 3 volte avrebbe detto al tecnico indagato che non potevano andare sui binari prima di mezzanotte perché doveva passare un treno in ritardo. Una situazione che pesa come un macigno sul capo del cantiere. - (PRIMAPRESS)