Texas: il governatore Greg Abbot rispedisce in Colorado un bus di migranti in polemica con Biden

TEXAS - Il governatore repubblicano del Texas, Greg Abbott, ha annunciato di aver inviato un autobus carico di migranti in Colorado. Lo riporta Fox News. "Le comunità di confine del Texas sono sopraffatte e invase:non dovrebbero subire l'ondata di immigrazione clandestina a causa delle sconsiderate politiche del presidente Biden",ha attaccato Abbott in una nota. Non è la prima volta che il governatore ribadisce la sua opposizione alle politiche migrateorie di Biden.