Terremoto Marocco: salgono a 632 le vittime. La più colpita la regione di al-Haouz

MAROCCO - Il numero delle vittime, per il terremoto che ha colpito il Marocco, continua a salire in modo drammatico. La conta dei molti è raddoppiata in poche ore: sono 632 nella sola regione di al-Haouz. La scossa arrivata alle 22 di ieri sera ha colto tutti di sorpresa. Un giornalista di Marrakesh che ha lasciato l'abitazione insieme a migliaia di persone che ora stanno cercando tra le macerie altri dispersi in attesa dell'arrivo di altri soccorritori, ha raccontato il terrore di qualcosa che no era stato mai vissuto nella loro regione.