Tel Aviv, morte Parini, il cordoglio del Presidente Mattarella: “Vile attentato”

"Vile attentato". Il cordoglio del presidente della Repubblica, Mattarella, ai "familiari e amici" dell'avvocato italiano Alessandro Parini, rimasto ucciso nell'attacco terroristico avvenuto ieri a Tel Aviv, dove sono rimasti feriti anche altri turisti. "Il Presidente della Repubblica (...) ha espresso la sua esecrazione per il vile atto terroristico", si legge nella nota del Quirinale. Il Capo dello Stato ha "espresso inoltre al Presidente del Stato d'Israele, Isaac Herzog, le condoglianze della Repubblica Italiana".

Questa mattina il ministro degli Esteri Tajani ha informato dello stato di salute di un'altro italiano che peró verà dimesso a breve. Ed inoltre ha confermato l'attività della Farnesina per ulteriori informazioni ed assistenza agli italiani che sono rimasti coinvolti nell'attentato. La salma del giovane avvocato Parini arriverà in Italia tra due giorni.