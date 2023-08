Taranto: neonato trovato vivo in un sacchetto della plastica. Balzanelli (SIS 118): “Un appello alle mamme in difficoltà: segnalateci l’abbandono”

(PRIMAPRESS) - TARANTO - Un neonato trovato in un sacco di plastica abbandonato vicino dei cassonetti dell'immondizia al centro di Taranto. Si trovava ai piedi di un cassonetto di rifiuti. A scoprirlo, una donna è il proprietario di un cane che abbaiava al contenuto del sacco. La donna ha sentito piangere il piccolo e ha chiamato la polizia ed è stato richiesto l'intervento del 118. Il neonato è stato portato all’ospedale di Taranto. Sembra in buone condizioni di salute. Secondo i medici era nato poche ore prima del ritrovamento. La Polizia sta ora visionando le immagini della videosorveglianza nell’area tra le vie Pisanelli e Principe Amedeo al fine di ricavare possibili elementi utili all’identificazione di chi ha lasciato lì il piccolo. Intanto il presidente nazionale del SIS 118, Mario Balzanelli ha lanciato un accorato appello alle mamme in difficoltà e bisognose di aiuto: "Prima di gesti estremi chiamate anche in anonimato il 118 indicando dove si sta abbandonato il neonato. Si salverà una vita". - (PRIMAPRESS)