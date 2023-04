Sub scomparsi Asinara: ritrovato vivo uno dei due. Continuano le ricerche del cugino

(PRIMAPRESS) - SASSARI - Dopo il ritrovamento in buone condizioni ieri sera di uno dei due sub dispersi mentre facevano immersioni all'Asinara, le ricerche stanno continuando anche questa mattina sul litorale di Marritza, nella marina di Sorso per ritrovare l'altro sub. Le condizioni del subacqueo ritrovato, nonostante la lunga permanenza in acqua, sono buone. Ai soccorritori ha detto di essere stato trascinato fin lì, a più di 10 Km dal punto in cui ieri sera era affondata la barca su cui si trovava assieme al cugino: ancora disperso. - (PRIMAPRESS)