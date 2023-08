Stupro Caivano: Meloni sarà nella città napoletana. Indagati due maggiorenni per violenze

(PRIMAPRESS) - CAIVANO (NAPOLI) - La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni assicura che sarà a Caivano, la cittadina a nord di Napoli dove sono state stuprate da un branco le due cuginette di 10 e 12 anni. Per i fatti sono indagati dalla procura di Napoli Nord anche due maggiorenni (oltre 13 minorenni) per i presunti abusi sessuali. Hanno 19 e 18 anni e sono entrambi a piede libero. L'inchiesta procede parallelamente a quella della procura minorile, che si occupa degli indagati minorenni, il cui numero potrebbe essere superiore ai 10. Al 19enne,non legato a realtà criminali,verrebbe contestato un singolo episodio avvenuto dopo un contatto via social. Fondamentali si riveleranno le analisi dei cellulari. Una situazione di degrado sociale in cui ci sarebbe stata una scarsa attenzione anche da parte delle strutture socio-sanitarie. Dalle prime indagini e testimonianze, infatti, la situazione di fragilità e pericolo delle due cuginette era già noto ma non ci sono stati interventi per evitare il peggio. Il ministro dell'Istruzione Valditara ha parlato del ruolo della scuola ma i programmi didattici sembrano lontani dalla gestione di un fenomeno sociale di grandi proporzioni. - (PRIMAPRESS)