Stupro 13enni Caivano: nel branco di 15 ragazzini anche i figli di due esponenti della camorra

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Sarebbero stati 15 i componenti del branco accusati dello stupro delle cugine 13enni di Caivano, nel Napoletano. Tra loro ci sono anche i figli di 2 espo- nenti di spicco della camorra. E i carabinieri non escludono che il branco abbia abusato più volte e in più mesi delle due 13enni.In corso l'analisi dei cellulari sequestrati dai militari. Si cercano anche possibili video delle violenze. Le ragazzine, ora in comunità protetta, venivano picchiate e minacciate dai componenti del branco. - (PRIMAPRESS)