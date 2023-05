Strage Piazza Loggia: oggi la commemorazione di Mattarella delle vittime del terrorismo del 1974

(PRIMAPRESS) - BRESCIA - Commemorate oggi le vittime della strage di Piazza Loggia a Brescia del 28 maggio 1974. Mattarella: "Otto persone uccise. Oltre 100 ferite. La città di Brescia sconvolta. La Repubblica ferita. Tanto sangue innocente fu versato la mattina del 28 maggio 1974 in Piazza della Loggia (...) per destabilizzare la democrazia, attaccare lo Stato". Così il presidente Mattarella in ricordo della strage di Brescia. "La memoria è la radice del futuro",afferma "I piani eversivi del terrorismo neofascista vennero contrastati e sventati" ricorda Mattarella, esprimendo "vicinanza" ai familiari delle vittime e "alla comunità bresciana". - (PRIMAPRESS)