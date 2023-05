Stati generali natalità: ecco cosa hanno detto Papa Francesco e la presidente Giorgia Meloni

(PRIMAPRESS) - ROMA - La partecipazione di Papa Francesco e della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni nella seconda giornata conclusiva degli Stati Generali della Natalità "Rivoluzionario"parlare natalità "Viviamo in un'epoca in cui parlare di natalità, maternità, famiglia è sempre più difficile, sembra un atto rivolu- zionario". Così la premier Meloni agli Stati generali della Natalità. "Se le donne non avranno la possibilità di realizzare il desiderio di maternità senza rinunciare a quello professionale non avranno libertà",dice. "I figli so- no la prima pietra di qualsiasi futuro" "Non è scandalo dire che siamo nati da uomo e donna"; maternità non si vende e uteri non si affittano. Poi, al Papa: "amiamo famiglie e faremo nostra parte".

Papa Francesco ha sottolineato la necessità di aiutare natalità è combattere l'esclusione sociale. "La sfida della natalità è questione di speranza. Natalità ed accoglienza sono due facce della stessa medaglia" ha detto il pontefice. - (PRIMAPRESS)