Start up 4.0: Konica Minolta e Federlazio inaugurano gli Aperitech dedicati alle imprese digitali

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si terrà oggi 21 giugno l'appuntamento di Konica Minolta e Federlazio per il primo Aperitech (in via Cesare Pavese 305 Roma - ore 17) dedicato alle startup. Un appuntamento che vedrà la partecipazione di imprese attive nei campi della tecnologia e dell’innovazione. Konica Minolta, dopo l’inaugurazione dello scorso settembre del lab romano e una serie consistente di appuntamenti One-to-One, torna ad aprire le sue porte per dare spazio alle aziende emergenti, ed esplorare e sperimentare insieme a loro nuove soluzioni digitali e di Intelligenza Artificiale (IA) per l’Industria 4.0 e per l’ufficio digitale. Durante l’incontro verranno sottolineati l’importanza e i vantaggi dell’essere parte di una rete, di un networking in grado di sviluppare idee e progetti per affrontare eventuali difficoltà che le startup incontrano inevitabilmente nel loro percorso di crescita. A presentare il tema sarà Federlazio, sempre più impegnata a diffondere i temi legati ai mega trend strategici, e dedita ad accompagnare le startup non solo nella fase iniziale, ma anche in quella più delicata di radicamento e sviluppo. Al suo fianco, Konica Minolta, attiva da 150 anni nel settore dell’innovazione, illustrerà la propria visione di democratizzazione tecnologica a vari livelli, dal B2C al B2B, passando in rassegna alcune delle sue soluzioni di video analisi e gestione documentale e strizzando un occhio a quelle a venire. Ma i veri protagonisti saranno gli invitati, che avranno modo di presentarsi e interrogarsi a vicenda prima di prendere parte all’incontro successivo, già programmato per il prossimo mese di settembre. Secondo un report datato aprile 2023 e firmato da MIMIT, InfoCamere e Unioncamere, le startup innovative attive in Italia sono 14.029: in testa c’è la Lombardia, con 3.750 realtà (26,7% del totale nazionale), seguita dal Lazio con 1.832 (13,1% del totale). Roma con le sue 1.667 startup (11,9% del totale) insegue Milano (2.669, 19% del totale). Il numero complessivo dei dipendenti di start up in Italia è pari a 20.432 unità, inseriti in 6.178 realtà produttive. - (PRIMAPRESS)