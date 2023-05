Sport sociale: 800 alunni impegnati in “Dream on green” di Msp Roma e il Liceo Artistico Ripetta

(PRIMAPRESS) - BROMA - Conclusa la seconda edizione di “Dream on green-Dai buca all’esclusione”, organizzato dal MSP Roma, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal Coni, insieme al Liceo Artistico Ripetta, che ha avuto come obiettivo quello di promuovere tra i giovani lo sviluppo di corrette relazioni sociali e il miglioramento delle condizioni fisiche e psichiche attraverso la pratica di attività sportive all’aria aperta. Il progetto ha coinvolto circa 800 studenti delle due sedi Pinturicchio e Ripetta – dalle prime alle quarte classi – sono stati impegnati due volte a settimana, per un totale di 19 giornate, nella pratica gratuita di golf, calcio a 5, beach volley e padel presso i Circoli sportivi La Mirage Sporting Club e Tevere Golf, seguiti da istruttori professionisti, assistenti alla comunicazione e all’autonomia per i ragazzi con Bes (bisogni educativi speciali). - (PRIMAPRESS)