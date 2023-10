Sport movie: alla città di Ascoli Piceno il premio Aces International Video Award

(PRIMAPRESS) - Il Comune di Ascoli Piceno è il vincitore della 3.a edizione dell'ACES International Video Awards. Il contest realizzato da ACES Italia, all'interno della XII edizione dell'Overtime Festival di Macerata, ha premiato la qualità del video prodotto dal Comune della Regione Marche, che dopo undici anni si è ricandidato al titolo di European City of Sport 2025



MACERATA - Assegnati a Macerta gli Aces International Video Awards, i riconoscimenti per i video dello sport realizzati da Comuni, Comunità di Comuni e Regioni "virtuose dello sport" che hanno ottenuto una nomination dalla Federazioni della Caputali dello Sport (Aces). Sono stati 24 i Comuni, in rappresentanza di 10 Nazioni e appartenenti a tre Continenti che hanno preso parte al contest. Una rassegna che ha premiato i valori dello sport attraverso il linguaggio delle immagini.

Novità di quest’anno il voto popolare, assegnato da oltre 300 studenti delle scuole superiori di Macerata, che hanno riempito il Teatro Lauro Rossi. alla votazione. il premio è andato alla città di Ascoli Piceno, ottenendo sia premio della giuria Aces che del pubblico.

Presenti al Teatro Lauro Rossi di Macerata, Città Europea dello Sport, il Sindaco di Macerata Sandro Parcaroli, le Istituzioni patrocinanti ,i Comuni che hanno partecipato sia in presenza sia da remoto con collegamenti online e i vertici Aces.



“E’ stato l’anno dei record – le parole del Presidente ACES Italia Vincenzo Lupattelli – con la bellissima novità rappresentata dal voto delle scuole di Macerata, che ha confermato il voto della giuria. Un grande grazie all’organizzazione di Overtime Festival e complimenti a Ascoli Piceno per la vittoria. Da domani lavoreremo alla quarta edizione mantenendo sempre lo stesso format” Orgoglioso e onorato di aver vinto il premio di miglior video dell’ACES International Video Awards 2023 – commenta l’Assessore allo Sport di Ascoli Piceno Nico Stallone – oltre al premio della giuria portiamo a casa anche il premio del voto popolare, a testimonianza dell’impatto emotivo del video che valorizza i motivi che ci hanno portata alla candidatura al titolo European City of Sport 2025. Ringrazio tutto il mondo sportivo ascolano, alla segreteria del Sindaco e all’ufficio sport che hanno collaborato alla stesura del progetto”. La Regione Veneto ha vinto lo speciale premio di ACES Cinema che avrà un contributo di 2000 euro per acquisto di materiale multimediale per le scuole del territorio, mentre il Comune di Codogno conquista il premio speciale Decathlon, che donerà un canestro al Municipio lombardo. Anche per la 3.a edizione, l'ACES International Video Awards ha avuto il patrocinio dei più importanti organismi sportivi, come CONI, Sport e Salute, ANCI, CIP, Istituto per il Credito Sportivo, Ufficio del Parlamento Europeo in Italia, Comune di Macerata e USSI. - (PRIMAPRESS)