Spionaggio: la Cina ha condannato all’ergastolo un 78enne di Hong Kong con passaporto USA

CINA - La Cina ha condannato un cittadino statunitense di 78 anni all'ergastolo con la pesante accusa di spionaggio. John Shing-Wans Leung, noto anche come Liang Chengyun, in possesso di passaporto americano e residente permanente a Hong Kong, "è stato giudicato colpevole di spionaggio, condannato all'ergastolo e privato a vita dei diritti politici", ha riferito una nota della Corte intermedia del popolo di Suzhou, città della provincia orientale del Jiangsu. Al momento non si conoscono le motivazioni della sentenza e quali sono state le azioni di spionaggio che gli sono state imputate.