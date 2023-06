Solidarietà agricoltori Marche: via della Conciliazione a San Pietro ospita i farmers alluvionati

(PRIMAPRESS) - ROMA - Via della Conciliazione si è tinta di giallo e verde delle bandiere e stand di Coldiretti, un'immagine inedita nello scenario di Piazza San Pietro che ha fatto storcere il naso a molti per quello che sembrava un semplice mercatino nel luogo della preghiera. Ma la presenza di quegli stand ha una motivazione di coinvolgente solidarietà nei confronti delle terre alluvionate delle Marche e dei suoi agricoltori messi in ginocchio dall'evento metereologico. C’è chi ha visto i suoi animali morire per l’impossibilità di far arrivare il foraggio nell’allevamento rimasto isolato, chi ha perso api e arnie a causa della frana dei terreni, chi ha avuto il frutteto soffocati da acqua e fango. Sono alcune delle storie degli agricoltori romagnoli alluvionati della Coldiretti che a San Pietro hanno portato i prodotti salvati dalla furia di maltempo ed esondazioni a costo di mille sacrifici, in occasione del “World Meeting of Human Fraternity”, ispirato all’Enciclica Fratelli tutti di Papa Francesco grazie alla fondazione “Fratelli tutti” con il mondo contadino di Campagna Amica a raccontare la grande solidarietà che nasce dalla terra ed esprimere affetto e vicinanza al Santo Padre. Sui banchi del farmers’ market alle porte del Vaticano dalla Romagna si possono così trovare pomodori, melanzane e zucchine uova, frutta, miele e formaggi – sottolinea Coldiretti - provenienti da Conselice e dalle zone più colpite del Ravennate e del Forlivese, simbolo della resistenza di una terra che non si arrende nonostante la catastrofe naturale che l’ha colpita con vittime e danni. - (PRIMAPRESS)