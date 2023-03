Sicurezza aree metropolitane: Roma, Napoli e Milano si divideranno 15 mln di euro nel 2023

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sicurezza città metropolitane, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha annunciato in videoconferenza, a sindaci, prefetti e questori di Roma, Napoli e Milano, un finanziamento per il loro miglioramento. In particolare a Roma andranno, per il 2023, complessivamente 6,5 milioni di euro, 3,7 milioni di euro a Milano e 4,6 mi lioni a Napoli. - (PRIMAPRESS)