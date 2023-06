Shangri La Dialogue a Singapore: il difficile dialogo tra USA e Cina

(PRIMAPRESS) - SINGAPORE - Il dialogo Usa-Cina è "essenziale" e di aiuto per evitare prese di posizione che potrebbero portare a un conflitto. Così la dichiarazione del capo del Pentagono Austin, allo "Shangri La dialogue" di Singapore, dopo che Pechino ha negato un incontro formale con la controparte cinese Li Shangfu. "Il momento giusto e responsabile per parlare è in qualsiasi momento, ogni volta". E una cordiale stretta di mano a cena non può sostituire l'impegno in tal senso", ha aggiunto Austin sul breve incontro con Li di ieri sera alla cena di apertura del vertice. - (PRIMAPRESS)