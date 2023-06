Serie A: lo spareggio di Reggio Emilia salva il Verona e retrocede lo Spezia. Cagliari ritorna nel massimo campionato

(PRIMAPRESS) - ROMA - Calcio: La fine del campionato di calcio mette in salvo il Verona e spedisce lo Spezia in Serie B. E' il verdetto dello spareggio di Reggio Emilia. Al 'Mapei' l'Hellas si impone 3-1 restando così nel massimo campionato. Subito avanti l'Hellas con un diagonale di Faraoni che Ampadu non riesce a salvare (5'). Pari dello stesso difensore ligure con una bomba deviata al 'sette' (15').Si scatena Ngonge: prima segna su assist di Djuric (26') poi fa tutto da solo,aiutato da una deviazione di Ampa- du (38'). Ripresa. Faraoni espulso per un mani che salva un gol,ma Nzola spreca il rigore. Montipò salva il Verona.

Il Cagliari vince 1-0 il ritorno della finale playoff contro il Bari e torna nel massimo campionato. La vittoria dei rossoblù arriva nei minuti di recu- pero e consente la promozione in quanto l'andata in Sardegna era terminata 1-1. - (PRIMAPRESS)