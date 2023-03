Scuola, sport e salute: il via alla 2ª edizione “Dai buca all’esclusione” promosso da Msp Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si apre oggi 29 marzo la 2ª edizione del progetto "Dream on green-Dai buca all'esclusione", organizzato da MSP Roma, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal Coni, insieme al Liceo Artistico Ripetta di Roma che avrà come obiettivo quello di promuovere tra i giovani lo sviluppo di corrette relazioni sociali e il miglioramento delle condizioni fisiche e psichiche attraverso la pratica di attività sportive all’aria aperta. I circa 800 studenti delle due sedi Pinturicchio e Ripetta - dalle prime alle quarte classi - saranno impegnati due volte a settimana, per un totale di 19 giornate, nella pratica gratuita di golf, calcio a 5, beach volley e padel presso i Circoli sportivi La Mirage Sporting Club e Tevere Golf, seguiti da istruttori professionisti, assistenti alla comunicazione e all’autonomia per i ragazzi con Bes (bisogni educativi speciali). Proprio il tratto inclusivo sarà il punto di forza di un progetto che alla prima edizione dello scorso ha riscosso un altissimo gradimento tra gli studenti, perché proprio dalla scuola può partire un messaggio di condivisione dei valori connessi allo sport, come integrazione, salute e benessere. L'alto profilo di “Dream on Green” è testimoniato quest'anno dai soggetti istituzionali che hanno riconosciuto il valore del progetto: promosso dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'edizione 2023 vede inoltre il co-finanziamento dell'Unione Europea nell'ambito del Fondo Sociale Europeo-Regione Lazio e la sponsorizzazionedi Conad. "Siamo orgogliosi di partire anche quest'anno insieme al Liceo Artistico Ripetta per la seconda edizione di questoprogetto - le parole del Vice Presidente MSP Roma Luigi Ciaralli - fin dall'anno della nostra fondazione nel 1984, MSP Roma ha collaborato con il mondo della scuola, intuendo immediatamente l'importanza di una sinergia con questo mondo per offrire ai nostri studenti la miglior esperienza sportiva possibile. Un riconoscimento avvaloratoquest'anno dai partner istituzionali che ci accompagnano in questa edizione, come il Ministero dell'Istruzione e la Regione Lazio. Ringrazio il Liceo Ripetta per l'impegno profuso alla realizzazione di questa seconda edizione e iCircoli che ospiteranno gli studenti durante i due mesi di attività". “Con grande soddisfazione anche in questo anno scolastico il Liceo Artistico Via di Ripetta ha promosso il progetto “Dream on Green-Dai buca all’esclusione” in sinergia con l’Ente di Promozione Sportiva MSP Roma, cui va un sentito riconoscimento, nella convinzione che tale progetto, teso a migliorare le condizioni fisiche e psichiche degli alunni, possa favorire lo sviluppo delle relazioni sociali, in un’ottica inclusiva per tutti gli studenti. L’opportunità di svolgere due ore su campi sportivi, in compagnia di istruttori qualificati, arricchiscesignificativamente la proposta didattico-sportivo dell’istituto, consentendo agli studenti di avvicinarsi a discipline sportive magari non ancora conosciute o praticate”, il commento della Preside dell’Istituto Scolastico Anna De Santis. "Questo tipo di iniziative sposano appieno i valori del Gruppo CR, sempre attento al sociale ed in particolar modo al mondo dello sport, della scuola e della famiglia – conclude Claudio Ribeca, Presidente del Gruppo CR - Sin da subito, abbiamo voluto supportare questo progetto perché riteniamo che lo sport sia un ottimo strumento di inclusione e di educazione per le generazioni più giovani". - (PRIMAPRESS)