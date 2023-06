Scuola, prova d'Italiano: il tema su Whasapp il più gettonato. Delusione per il mancato arrivo di D'Annunzio

(PRIMAPRESS) - ROMA - La scelta del tema su Whatsapp è stata quasi naturale: «È un argomento molto vicino a noi, alla nostra generazione, è stato più semplice per noi parlarne. Le voci raccolte all'uscita delle aule d'esami dei vari istituti sembra essere piuttosto unanime. A giocare sul sentiment dei ragazzi è stata quella parolina "Whatsapp", contenuta nella traccia di Marco Belpoliti da "Elogio dell'attesa nell'era di Whatsapp", piattaforma utilizzata e contemporanea anche se il rischio di uscire fuori traccia era possibile. A non essere contento e stato l'ex ministro dell'Istruzione Bianchi perchè la traccia risultava come una polemica agli esami "pandemia": "Un errore proporre quella traccia. L'anno scorso l'esame si è fatto".

Ma la scelta più vicina alle corde dei ragazzi è stata anche perchè, come accade da semre, si punta sull'attesa di tematiche che hanno segnato le vicende dell'anno. E quindi, secondo i ragazzi intervistati, era lecito aspettarsi qualcosa nell'attualità che parlasse di femminicidio o l'attesissimo D'Annunzio sulla ruote delle probabilità. - (PRIMAPRESS)