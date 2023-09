Scrittori in carcere: assegnati nella Casa Circondariale Lorusso di Torino i premi “Carlo Castelli”

(PRIMAPRESS) - TORINO - Assegnati alla Casa Circondariale Lorusso e Cutugno di Torino i premio della XVI Edizione del Premio Carlo Castelli, il concorso letterario dedicato ai detenuti delle carceri italiane organizzato e promosso dal Settore Carcere e Devianza della Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli ODV. Il concorso coinvolge detenuti provenienti da penitenziari di tutta Italia, offrendo loro un'opportunità unica di esprimersi attraverso la scrittura. Ogni anno, un carcere o un Istituto Penitenziario Minorile (IPM) viene scelto come sede della cerimonia, durante la quale vengono letti e premiati i racconti selezionati da un'apposita giuria.

Il tema di quest'anno, è intitolato "Diario Dentro, pensieri dalla mia cella", rappresenta la routine quotidiana dei detenuti, una sequenza inarrestabile di giorni monotoni. In questo contesto, la scrittura assume un ruolo essenziale, fungendo da strumento per affrontare il passato, elaborare il dolore e coltivare la speranza in un futuro diverso. "La scrittura è un potente mezzo di recupero e trasformazione, che aiuta i detenuti a esplorare e condividere le loro esperienze, a ricostruire legami con il mondo esterno e a intraprendere un nuovo percorso di vita," afferma Paola Da Ros, Presidente Federazione Nazionale Società di San Vincenzo De Paoli. - (PRIMAPRESS)