Scritti anarchici istigatori: al Tribunale del Riesame di Perugia, Cospito comparirà in sedia a rotelle

(PRIMAPRESS) - MILANO - Alfredo Cospito comparirà "sulla sedia a rotelle in collegamento dal carcere di Opera" all'udienza del Riesame di Perugia che deve valutare la richiesta di annullare la misura cautelare nei suoi confronti per alcuni articoli pubblicati dalla rivista 'Vetriolo',considerati istigatori. Lo riferisce il suo legale Flavio Rossi Albertini che, dopo averlo incontrato all'ospedale San Paolo, afferma che l'anarchico "non è più in grado di de- ambulare bene". Il difensore aggiunge che "continua a rifiutare il potassio". - (PRIMAPRESS)