Scomparsa Titan: solo 11 ore di ossigeno rimanente per l’equipaggio. Continuano le ricerche della Coast Guard

(PRIMAPRESS) - CANADA - Le probabilità di ritrovare vivo l'equipaggio del sommergibile Titan disperso da tre giorni al largo delle coste canadesi, si assottigliano con la riserva di ossigeno che resta all'interno dell'abitacolo. Restano solo 11 ore di ossigeno. E' una lotta contro il tempo per recuperare il sommergibile Titan scomparso lunedì con cinque persone a bordo.I rumori che continuano ad arrivare dagli abissi dell'Atlantico settentrionale, dove tentava di raggiungere il relitto del Titanic, mantengono accese le speranze. Ma le riserve di ossigeno dovrebbero durare fino a mezzogiorno. Intanto è stata ampliata la zona di ricerca come ha riferito il comandante della Guardia Costiera Usa in conferenza stampa precisando però che a bordo ci sono "razioni limitate" di cibo e acqua. - (PRIMAPRESS)