Scomparsa Titan: rilevati rumori sui fondali dalla Coast Guard USA. Le ombre della sicurezza a bordo del sommergibile

(PRIMAPRESS) - CANADA - La Guardia costiera Usa ha fatto sapere che le squadre di soccorso alla ricerca del sommergibile scomparso hanno rilevato "rumori sottomarini" nell'area in cui il sottomarino era sparito 2 giorni prima. "Di conseguenza, le operazioni dei Rov (veicoli telecomandati) sono state trasferite nel tentativo di individuare l'origine di tali rumori".Finora le ricerche non hanno dato risultati Ai 5 vip a bordo restano meno di 30 ore d'ossigeno. Si erano immersi con il Titan a 3.800 km nell'Atlantico per esplorare il relitto del Titanic.

intanto in queste ore emerge una notizia inquietante: l'ex direttore delle operazioni marittime di OceanGate, la compagnia proprietaria del sommergibile scomparso dopo l'immersione verso il relitto del Titanic, aveva sollevato preoccupazioni per la sicurezza prima di essere licenziato. Lo riportano i media Usa citando una causa del 2018. I dubbi di David Lochridge sulla sicurezza del sommergibile scomparso. - (PRIMAPRESS)