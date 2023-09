Sciame sismico a Marradi nel fiorentino. Nuove sciame di magnitudo 3.2. Scuole chiuse

(PRIMAPRESS) - FIRENZE - A Marradi, in provincia di Firenze, è stato avvertito nella notte un nuovo sciame sismico. Questa mattina non hanno riaperto le scuole così come in modo precauzionale era stato fatto due giorni fa quando è stata colpita da un sisma di magnitudo 4.9. Dalla mezzanotte l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato almeno 12 scosse, la più forte delle quali di magnitudo 3.2 Non sono segnalati danni a persone o cose. Le verifiche tecniche di ieri hanno evidenziato l'esistenza di una decina di abitazioni inagibili a Marradi in seguito alla sequenza sismica,con circa 20 persone sfollate.In via precauzionale. - (PRIMAPRESS)