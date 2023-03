Sant’Antonio Abate: morto un bambino di 8 anni mentre partecipava alla lezione di educazione fisica

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Un bambino di 8 anni ha avuto un malore a scuola, a Sant'Antonio Abate (Napoli), mentre seguiva una lezione di educazione fisica. Trasportato in ospedale, è morto. Il bimbo si è sentito male all'improvviso. L'ambulanza è arrivata subito a scuola per il trasferimento in ospedale. Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri. - (PRIMAPRESS)