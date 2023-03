Salute Papa, Cardinale Re: “domani possibili dimissioni dall’Ospedale Gemelli per partecipare alla Settimana Santa”

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Il Papa uscirà domani". A dirlo è il Cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio Cardinalizio. "Il Papa, in base alle informazioni che ho io, uscirà domani dal Gemelli, così potrà presiedere tutti i riti della Settimana Santa". Già ieri in serata si parlava di "netto miglioramento" delle condizioni di salute del Papa, ricoverato da mercoledì pomeriggio per un'infezione respiratoria. "Con il Papa-dice ancora Re-ci sarà in ogni celebrazione un cardinale celebrante cui spetteranno le funzioni all'altare". - (PRIMAPRESS)