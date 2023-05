Salone del libro di Torino: contestata da attivisti la ministra Roccella alla presentazione del suo saggio

(PRIMAPRESS) - TORINO - Al Salone del Libro,a Torino, per presentare il suo libro "Una famiglia radicale", la ministra Roccella è stata contestata,da attivisti di Friday For future, Non una di meno e altre sigle. Una quindicina di attivisti si sono seduti a terra e gridato "Sul mio corpo decido io, ma quale Stato,quale Dio". E' intervenuta la Digos che li ha iden- tificati.La ministra ha chiesto alla polizia di non portarli via e ai conte- statori di salire sul palco per un con- fronto. Una attivista è salita sul palco e ha letto un comunicato. - (PRIMAPRESS)