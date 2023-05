Russia: incendio in una raffineria di Krasnodar vicino ai porti del Mar Nero

(PRIMAPRESS) - RUSSIA - Un serbatoio di stoccaggio di petrolio greggio ha preso fuoco in una raffineria di petrolio a Krasnodar, regione della Russia meridionale, presumibilmente a causa di un attacco con droni, lo ha detto il governatore Kondratyev. L'incendio è stato spento e non ci sono state vittime. La raffineria non è lontana dal porto di Novorossiisk sul Mar Nero, vicino a un'altra raffineria che è stata attaccata più volte questo mese. - (PRIMAPRESS)