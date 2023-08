Russia: incendio al porto di Novorossiysk. Non confermato l’attacco di droni ucraini

(PRIMAPRESS) - RUSSIA - Un incendio nel terminal merci del porto russo di Novorossiysk, sul Mar Nero, a 172 chilometri dalla Crimea sta ancora imperversando sull'area interessando oltre 1.300 metri quadrati intorno allo scalo come ha riferito l'agenzia russa Ria, aggiungendo che al momento non se ne conoscono le cause. Il porto è il principale hub per l'esportazione di petrolio nella regione. All'inizio del mese, a Novorossiysk c' erano state esplosioni. Mosca aveva riferito di aver distrutto droni ucraini che avevano tentato un attacco al porto. - (PRIMAPRESS)