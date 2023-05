Russia: dalla denuncia all’attacco al Cremlino all’incendio della raffineria di Ilsky. Il vittimismo di Mosca

(PRIMAPRESS) - RUSSIA - Dopo quello che dai russi è stato denunciato come un tentativo di attentato ucraino a Putin per due presunti droni che nella notte tra il 2 e il 3 maggio si sarebbero abbattuti sul Cremlino, altri droni sarebbero entrati in azione su una raffineria russa di Ilsky, nella regione russa di Krasnodar, nel sud del Paese. L'impianto stato attaccato da un drone nella notte ed il suo serbatoio ha preso fuoco: lo ha reso noto un portavoce dei servizi di emergenza locali, come riporta l'agenzia di stampa russa Tass. "A seguito di un attacco di un drone non identificato, è scoppiato un incendio nel serbatoio della raffineria di petrolio di Ilsky, nell'insediamento di Ilsky", ha dichiarato il portavoce. L'incendio interessa un'area di 1200 metri quadrati.

Gli Usa, intanto hanno messo in guardia l'Ucraina sulla possibilità di un aumento della minaccia raid russi su Kiev Gli Stati Uniti hanno messo in guardia i cittadini americani in Ucraina di un aumento della minaccia di attacchi mis- silistici russi a Kiev: lo riporta sul suo sito l'Ambasciata Usa a Kiev. "Alla luce della recente recrudescenza degli attacchi in Ucraina e della reto- rica incendiaria di Mosca,il Diparti- mento di Stato avverte i cittadini dell'aumento della minaccia di attacchi missilistici,anche a Kiev e nell'Oblast di Kiev", si legge nel messaggio.La nota prosegue consigliando di lasciare il Paese "quando è sicuro farlo". - (PRIMAPRESS)