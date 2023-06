Russia: con il possibile esilio di Prigozhin in Bielorussia ricompare in Tv il ministro della Difesa Shoigu

(PRIMAPRESS) - RUSSIA - La televisione di Stato russa ha trasmesso un video del ministro della Difesa Sergei Shoigu che ispeziona le forze russe in Ucraina. E' la prima apparizione pubblica del ministro dopo la ribellione di Wagner. Shoigu era stato il bersaglio di aspre critiche da parte di Prigozhin (che ne aveva chiesto anche le dimissioni). Ma ora che Prigozhin senbrerebbe in esilio in Bielorussia, Ria Novosti ha riferito che Shoigu sarebbe tornato in attività ed ha incontrato il colonnello generale Nikiforov, comandante del raggruppamento "occidentale". - (PRIMAPRESS)