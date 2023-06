Russia: 20 prigionieri militari del corpo speciale ucraino Azov processati. Tra loro anche le cuoche del reggimento

(PRIMAPRESS) - RUSSIA - Oltre 20 soldati ucraini prigionieri di guerra sono stati processati in un tribunale della Russia meridionale, secondo i media internazionali. I soldati sono membri del reggimento Azov, unità d'élite della guardia nazionale ucraina tra le ultime forze a rimanere nella città portuale assediata di Mariupol prima di arrendersi a Mosca nel maggio 2022 presso l'acciaieria Azovstal. Su 22 imputati sotto processo otto sono donne che avrebbero lavorato come cuoche per il reggimento Azov considerato dai russi in spirito di pura propaganda come un gruppo terroristico. - (PRIMAPRESS)