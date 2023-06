RomaPride: oggi la parata dei carri da Piazza della Repubblica fino al rock delle Capannelle

(PRIMAPRESS) - ROMA - La 29a edizione del Roma Pride si apre oggi 10 giugno alle 15 con la parade dei carri a tema che partirà da Piazza della Repubblica per passare da via Merulana fino alla Piazza del Colosseo per concludersi in Piazza Madonna del Loreto. La marcia si concluderà poi con un evento musicale al Rock in Roma, all'Ippodormo delle Capannelle. Lo slogan scelto quest'anno è QueeResistenza che come spiegano gli organizzatori del GayPride, si trasformerà in un grido di resistenza per combattere sulla sottrazione dei diritti ai transgender, alla eliminazioni dei registri per le adozioni omogenitoriali. “Ho voluto rappresentare l’energia vitale di corpi in festa per creare un’immagine in cui le persone LGBTQIAK+ potessero rivedersi con orgoglio, come individui e come comunità, perché riconoscersi significa esistere e, in questo caso, esistere con orgoglio è la più grande forma di lotta e resistenza” ha dichiarato Irene Rinaldi (Yoirene), l’illustratrice che ha realizzato il visual per la campagna del Roma Pride.

L'evento arriva dopo la polemica dei patrocini scoppiata tra Comune di Roma e Regione Lazio. Alla marcia, infatti, sarà presente il sindaco di Roma, Gualtieri e non ci saranno rappresentanti della regione spiegando la non adesione alla violazione delle norme circa le registrazioni omogenitoriali. - (PRIMAPRESS)