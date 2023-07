Roma: ventenne a bordo di un SUV Tesla invade corsia e uccide una donna 67enne su una Lancia Y

(PRIMAPRESS) - ROMA - E' risultato negativo ad alcool e droga il giovane che era alla guida di un Suv Tesla che si è schiantato contro una Lancia Y travolgendola e uccidendo la donna che era alla guida. Il suv ha imboccato contromano la via Laurentina, a Roma diretto a Pomezia.Il 20enne ha invaso la corsia opposta procedendo contromano,uccidendo una 67enne. A bordo dell' auto un gruppo di giovanissimi. Il suv, è intestato alla società del padre del 20enne. Sequestrati i telefonini dei cinque per accertare se stessero filmando video per i social. - (PRIMAPRESS)