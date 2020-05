Roma: scomparso nella notte il giornalista Sandro Petrone volto noto del Tg2. Lottava da tempo con un tumore

(PRIMAPRESS) - ROMA - Addio al giornalista Sandro Petrone. Per molti anni è stato il volto del Tg della sera a Rai2. Napoletano d’origine aveva compiuto 66 anni nel febbraio scorso. La sua scomparsa è sopravvenuta nella notte con un tumore ai polmoni che non gli ha dato scampo. Per anni inviato di guerra in tutto il mondo aveva pubblicato per Rizzoli Etas, “Il linguaggio delle news. Le regole del giornalismo televisivo”. Ma la sua cultura e la passione per le arti lo aveva portato a scrivere anche sui componimenti originali dei Carmina Burana e dello spirito goliardico dell’800 ma visto anche nella sua chiave di politica e corruzione immutata nel tempo. - (PRIMAPRESS)