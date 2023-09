Roma: scompare Domenico De Masi (85), il sociologo ispiratore del M5S per il reddito di cittadinanza

(PRIMAPRESS) - ROMA - E' morto oggi all'età di 85 anni, dopo una breve malattia il sociologo Domenico De Masi. Professore emerito di Sociologia del lavoro all'Università la Sapienza di Roma, è stato preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione e attualmente era direttore della "Scuola della Cittadinanza" del "Fatto Quotidiano". Nato a Rotello, in provincia di Campobasso nel 1938, dopo la laurea in giurisprudenza a Perugia, si specializzò in sociologia del lavoro negli anni '60 a Parigi con Alain Touraine. - (PRIMAPRESS)