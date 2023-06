Roma: omicidio Michelle a Primavalle, fermato il 17enne sospettato dell’accoltellamento

(PRIMAPRESS) - ROMA - È stato disposto il fermo per il 17enne di Roma, la cui famiglia è originaria dello Sri Lanka, per l'omicidio di Michelle Causo, 17 anni, uccisa con 10 coltellate e trovata in un carrello della spesa all'interno di un sacco, vicino a un cassonetto dell' immondizia nel quartiere romano di Primavalle. Il giovane, forse fidanzato della vittima, sarebbe stato visto da un passante mentre trasportava il carrello della spesa da cui cadevano gocce di sangue. Ora il fermo dovrebbe essere convalidato in arresto mentre sono state inviate le indagini sul movente del delitto. - (PRIMAPRESS)