Roma: morta bimba di 11 mesi dimenticata in auto. È indagato il padre della piccola

(PRIMAPRESS) - ROMA - Bimba di 11 mesi trovata morta in auto ieri nel quartiere romano della Cecchignola, nell'area militare dove lavora il padre della piccola che è anche vicino all'asilo frequentato dalla bimba. Quando la mamma è andata a prendere la piccola all'asilo, le hanno detto che non era presente in classe. A quel punto la donna avrebbe fatto la tragica scoperta nel parcheggio in cui era in sosta l'auto del marito. Le urla della donna hanno richiamato l'attenzione di un militare che ha rotto il finestrino per cercare di rianimare la piccola. Stessa operazione tentata dal personale del 118 ma era troppo tardi. I genitori sono entrambi sotto shock. - (PRIMAPRESS)