Roma: il CdM del 1º Maggio approva il Decreto Lavoro. Calderone: “Il lavoro c’è bisogna orientare i profili”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Consiglio dei Ministri delle polemiche con i sindacati perché fissato nella giornata in cui si celebra la Giornata dei Lavoraori, ha approvato il Decreto Lavoro. Il presidente del Senato, La Russa ha voluto sottolineare che il CdM tenuto in questa giornata vuole essere un incentivo a richiamare l'attenzione di tutti i partiti verso le morti sul lavoro: "È una piaga che deve essere risolta. Non si può morire di lavoro". Al termine del CdM, la ministra del Lavoro Calderone ha dichiarato che questo provvedimento è andato nella direzione di "mettere in rete tutte le informazioni di accompagnamento al lavoro. Il lavoro c'è va solo orientato nei profili". - (PRIMAPRESS)