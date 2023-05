Roma: gli hacker filorussi NoName057 violano siti istituzionali in concomitanza della visita di Zelensky

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il collettivo filorusso NoName057 ha rivendicato un nuovo attacco hacker a siti istituzionali italiani,nel giorno della visita del presidente ucraino Zelensky a Roma. Sono stati violati i siti del Viminale e del Consiglio superiore della magistratura, che tuttavia sono tornati accessibili ieri in serata. Non è il primo attacco di questo tipo al nostro Paese. Ce n'è stato uno il 22 febbraio, in concomitanza con la visita della premier Meloni a Kiev, e uno il 14 marzo. - (PRIMAPRESS)