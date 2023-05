Roma: domani l’incontro di Zelensky con Mattarella e Meloni. Non ancora confermata la visita in Vaticano

(PRIMAPRESS) - ROMA - Da fonti del Quirinale arriva la conferma dell'arrivo a Roma domani del presidente ucraino, Vladimir Zelensky. Sarebbe la prima visita di Zelenskyj in Italia, membro dell'UE e della NATO, dall'invasione della Russia nel febbraio 2022. Incontro previsto anche con là premier Meloni che il mese scorso a Roma aveva incontrato il primo ministro ucraino Denys Shmyhal, in occasione di una conferenza su come le imprese italiane potrebbero aiutare a ricostruire il Paese dilaniato dalla guerra.

Una fonte vaticana avrebbe parlato anche un incontro tra Zelensky e Papa Francesco sebbene non siano scattate le misure di sicurezza previste in questi casi.