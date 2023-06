Roma, call center taxi in tilt. L’assessore ai Trasporti autorizza la “seconda guida” per allungare i turni

(PRIMAPRESS) - ROMA - Ore per attendere una risposta che non arriva dai call center di Taxi di Roma. Il 3570 invita a scaricare l'app per una corsia preferenziale ma il risultato non cambia. La capitale è presa d'assalto dai turisti e se i più giovani scelgono di muoversi con i monopattini elettrici, anche in due sullo stesso mezzo in barba al codice della strada, gli altri magari con le valige scelgono di attendere invano alle postazioni dei Taxi. Una situazione che ha spinto l'amministrazione comunale con i Servizi per la Mobilità ad inviare a tutti i tassisti le istruzioni per l’iscrizione tramite la piattaforma Taxi Web alla seconda guida. Dando, quindi, la possibilità di nominare un conducente e iniziare a svolgere il secondo turno permettendo alla stessa vettura di effettuare il servizio fino a 20 ore giornaliere. secondo le previsioni dell’Assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè : "questa soluzione dovrebbe portare le turnazioni integrative dei Taxi a rispondere ai picchi di domanda di questi giorni. - (PRIMAPRESS)