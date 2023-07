Roma: a Ciampino rogo in un impianto di stoccaggio. È allarme tossico per insediamenti vicini

(PRIMAPRESS) - ROMA - Un incendio è divampato in un impianto di stoccaggio di rifiuti a Ciampino,alle porte di Roma. Dal rogo si è levata una colonna alta di fumo nero e il Comune ha invitato i residenti a tenere le finestre chiuse. Non ci sono feriti. I vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di spegnimento e nel tentativo di circoscrivere le fiamme.Nessuna ripercussione per i voli del vicino ae- roporto.Stop invece ai treni della Roma -Velletri, tra Ciampino e Pavona. - (PRIMAPRESS)