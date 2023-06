Ripresa processo Cospito: il Pg chiede l'ergastolo. L'ex anarchico "Io usato come una clava politica"

(PRIMAPRESS) - TORINO - Il Procuratore Generale di Torino ha chiesto l'ergastolo per Alfredo Cospito, il 55enne anarchico ora sottoposto all'ergastolo e all'isolamento diurno per 12 mesi. Cospito sta scontando una pena che lo aveva visto accusato nel processo per l'attentato alla caserma dei Carabinieri di Fossano, nel 2006. Cospito, detenuto al 41bis, ha fatto lo sciopero della fame per 6 mesi. Il processo era stato sospeso in attesa di un pronunciamento della Corte Costituzionale,che si è espressa a favore del bilanciamento tra attenuanti e aggravanti, consentendo dunque una sentenza alternativa all'ergastolo. Ma dalla Procura torinese arriva la ferma determinazione: "Non siamo obbligati a praticare sconti".

Intanto l'anarchico è intervenuto in videocollegamento dal carcere di Sassari dove è detenuto, criticando il 41bis, "la vera faccia della Repubblica",dopo essere stato per 6 mesi in sciopero della fame contro quel regime carcerario. "Il 41 bis che mi avete inflitto è un trattamento sanzionatorio incostituzionale". "La mia vicenda è stata usata come una clava dal governo contro la cosiddetta opposizione". Infine, definisce "ridicole le accuse di un'alleanza anarchici-mafiosi".

